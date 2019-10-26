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HD ستريم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر 26-10-2019 الدوري الانجليزي رابط يلا شوت live

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:21 م
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بوابة الفجر
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 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 26-10-2019 في الدوري الانجليزي
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معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
الجولة : الاسبوع الـ10
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 1:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 2:30 مساء بتوقيت السعودية

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