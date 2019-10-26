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موعد ظهور الأهلي بـ"الأسود"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:24 م
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قميص الأهلي الأسود
قميص الأهلي الأسود
محمد الصو
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استقر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موعد ظهور الفريق بالقميص الأسود خلال المباريات المقبلة، بعد إستلام الملابس الجديدة الشهر الماضي.


وحدد الأهلي اختيار ارتداء القميص الأسود خلال مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، والمقرر لها يوم 29 من الشهر المقبل، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وكانت شركة أمبرو الحاصلة على حقوق رعاية قميص النادي الأهلي قد أعلنت في وقت سابق عن قمصان الفريق الثلاثة للموسم الجديد، حيث ان القميص الأول هو الأحمر المعتاد، أما القميص الثاني فأصبح باللون الأسود بدل الأزرق، والقميص الثالث باللون الفيروزي.


النجم الساحلي يكشف عن موعد مباراته أمام الأهلي


وكشف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وحدد الفريق التونسي، يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة المباراة في تونس، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تونس.

الاتحاد التونسي يصدر بيان بسبب المباراة

وأصدر الاتحاد التونسي، بيان رسمي عن توقيت المباراة، حيث أكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد موعد مباراة مرحلة الذهاب أمام الأهلي في أولى جولات المجموعة الثانية من دور المجموعات الأفريقي، يوم 29 من الشهر المقبل في الثامنة بتوقيت تونس".


مجموعة نارية للأهلي بدوري أبطال إفريقيا


وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كل من "النجم الساحلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".


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