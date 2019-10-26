Advertisements
Advertisements
Advertisements

نسرين أمين: عشت معاناة "المغتربات" فى نصيبى وقسمتك

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:20 م
Advertisements
نسرين أمين
نسرين أمين
العدد الورقي
Advertisements
«زبيدة» هى اسم الشخصية التى جسدتها نسرين أمين فى حكاية من حكايات «نصيبى وقسمتك 3»، وحققت من خلالها نجاحًا واسعًا عبر شاشة MBC ، وظهرت نسرين فى شخصية مختلفة تماما عن كل ما قدمته، وارتدت ثوب الطبيبة «المغتربة»، التى جاءت من بلدها لتبحث عن تحقيق طموحها بالعمل بمهنتها الإنسانية، لكنها تصطدم بكثير من المشاكل التى لم تتوقعها فتتحول حياتها رأسا على عقب.

تقول نسرين عن ردود الأفعال بعد عرض حلقات المسلسل أنها تجاوزت كل ما توقعته سواء من خلال الجمهور فى الشارع الذى ارتبط كثيرا بالشخصية وأصدقائها وأسرتها وأيضا عبر التعليقات على السوشيال ميديا، التى أسعدتها كثيرا، ورغم أنها كانت تؤمن بنجاح «زبيدة» إلا أن نجاحها فاق توقعاتها كثيرا. وتحدثت نسرين عن الشخصية وقالت إنها ارتبطت بها كثيرا واعتبرتها الأقرب إليها لأنها شخصية «حقيقية» تتعرض لكثير من المواقف الواقعية سواء بتعرضها للظلم والقهر فى العمل أو التحرش والاستغلال من الأشخاص المحيطين بها، وما غير ذلك مما تتعرض له الفتيات «المغتربات» من مواقف حقيقية جسدتها زبيدة ضمن الأحداث، وهو ما جعلها تنجح كثيرًا لدى الجمهور لمصداقيتها، فهى شخصية متواجدة بيننا فى المجتمع، وتعاطفت معها كثيرا، وهو ما جعلها لم تتردد فى قبول الدور وقت قراءته لتخوص من خلاله أولى تجاربها بسلسلة حكايات «نصيبى وقمستك».

أما عن تحضيرها للشخصية فأوضحت أنها جمعتها جلسات عمل كثيرة قبل التصوير بينها وبين الكاتب عمرو محمود ياسين ومخرج العمل مصطفى فكرى للوصول للشكل النهائى الذى شاهده الجمهور، لأن تفاصيل زبيدة كثيرة، خاصة تحولها من شخصية طيبة ساذجة تمتلك صفات البراءة إلى موديل معاصرة هى المشاهد التى كانت تشعر بقلق تجاهها قبل التصوير خاصة أنها كانت ترغب فى تقديم هذا التحول دون أن تجعل زبيدة تفقد براءتها وتحافظ على شخصيتها الأصلية ضمن الأحداث.
Advertisements

أخبار تهمك

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 19 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 16 ساعة

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور: أنا مش طرطور

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 6 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يكرر سيناريو ميدو "اللغوي"

منذ حوالي 3 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

07:52 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status