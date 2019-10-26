يلا شووت Trezeguet مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KORA LIvE يلا كورة man city رابط ماتش مانشستر سيتيNOW

مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز لحساب مباراة الجولة العاشره اليوم السبت الموافق 26 اكتوبر 2019 حيث من المقرر ان يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيرة فريق استون فيلا في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي وسوف تبدا اليوم مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الواحده والنصف مساءا بتوقيت مصر.





مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم

يدخل اليوم مباراة الاسبوع العاشر حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز فريق مانشستر سيتي والذى يحتل قبل مباراة اليوم المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقاط من خلال الفوز في 6 مباريات والخساره في مباريتين والتعادل في مباراة وفي مباراة اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة يسعي فريق مانشستر سيتي ان يحقق الفوز السابعه له في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي في منافسه قوية.





القناة الناقله لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

بينما ضيف المباراة اليوم الفريق الصاعد حديثا نادي استون فيلا الذى يخوض اول موسم له في الدوري الممتاز الانجليزي ويخوض اليوم مباراة الجولة العاشره خارج ملعبه امام حامل لقب الدوري الانجليزي فريق مانشستر سيتي ويحتل قبل مباراة اليوم فريق استون فيلا المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة وقد حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباريتين وخسر اربع مباريات وسوف تنقل اليوم مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا على قناة بي ان سبورت الثانيه.





موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 0:30 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

توقيت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 0:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 0:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة -1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة -1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.



