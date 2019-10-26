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أونلاين NOW يلا شوت مشاهدة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت 7SRY رابط مباشر Aston Villa

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:15 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر مباريات اليوم  26 من اكتوبر فى بطولة دورى المحترفين الانجليزى حيث يلتقى Manchester City vs Aston Villa مشاهدة مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر من بدون تقطيع.


مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع أستون فيلا ضمن منافسات الاسبوع العاشر من بطولة البريميرليج بث مباشر مباريات اليوم توقيت الساعة الواحدة والنصف بتوقيت فى مصر وهو يوافق الثانية والنصف بتوقيت فى السعودية حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم من رابط موقعنا لايف.


بث مباشر مباريات اليوم عبر مجانية لمتابعى وعشاق الدورى الانجليزى وكرة القدم العالمية يلا كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مع متابعة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر وتحديث مستمر من خلال موقع كورة اون مباشر.

دورى المحترفين الانجليزى

مباراة مانشستر سيتي مع أستون فيلا

Manchester City vs Aston Villa

توقيت الساعة 13:30 فى مصر

توقيت الساعة 14:30 فى السعودية


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