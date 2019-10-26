كورة لايف mancity مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي يلا شوت hd

يلتقي فريق المان سيتي مع نظيره الفيلانس، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر، على استاد الاتحاد، manchester-city-vs-aston-villa في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.





مانشستر سيتي يبحث عن الفوز الثالث على التوالي





يخوض مانشستر سيتي لقاء اليوم في حالة معنوية عالية عقب الفوز الكاسح على أتلانتا الإيطالي بخماسية لهدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والانفراد بصدارة مجموعته والاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الـ16 من البطولة، ليحقق العملاق الإنجليزي الفوز الثناني على التوالي بعد عبور عقبة كريستال بالاس في البطولة المحلية.





مانشستر سيتي يتطلع لتحقيق الفوز الثالث على التوالي واستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاثة نقاط لمواصلة مطاردة ليفربول صاحب الصدارة، المان سيتي يعيش حالة فنية مميزة في الفترة الأخيرة في ظل تألق الارجنتيني سيرجيو أجويرو والدولي الجزائري رياض محرز مع باقي لاعبي الفريق.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا لقاء اليوم بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء كريستال بالاس الأخير في الدوري الإنجليزي والمكون من:-





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام استون فيلا:-





حراسة المرمى: إيدرسون موراييش.





خط الدفاع : ستونز – نيكولاس أوتاميندي – كايل ووكر – زينشينكو





خط الوسط : ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين – رودريجو





خط الهجوم : رياض محرز – رحيم ستيرلينج – سيرجيو أجويرو.





أستون فيلا يخشى انتفاضة مانشستر سيتي





يخشى فريق أستون فيلا انتفاضة وانتعاشة فريق مانشستر سيتي ولا سيما وأن العملاق الإنجليزي يسير بخطى ثابته في الأونة الاخيرة ويتطلع لمواصلة مطاردة ليفربول على الصدارة أملا في الحفاظ على لقبة، أستون فيلا يسير بخطوات متذبذبة في الدوري الإنجليزي حيث يقع أبناء دين سميث المدير الفني للفريق في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





ويعول دين سميث الكثير على الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه الذي يسير بشكل مميز مع الفريق الإنجليزي عقب الانضمام إليه قادما من الدوري التركي بجانب زملائه جاك غراليش وماثيو تارغيت، ويخوض أستون فيلا لقاء اليوم بمعنويات عالية عقب الفوز على برايتون بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي أملا في التقدم خطوة في جدول ترتيب المسابقة.





ومن المتوقع أن يبدأ أستون فيلا لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: توم هيتون.





خط الدفاع: فريديريك جيلبيرت، بيورن إنجيلس، تايرون مينجز، نيل تيلور.





خط الوسط: مارفيلس ناكامبا، جون ماكجين، جاك جريليش، تريزيجيه، أنور الغازي.





الهجوم: ويسلي.



