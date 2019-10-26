بكلمات مؤثرة.. هكذا عبرت سيرين عبد النور عن حبها لوطنها لبنان

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة لها بعلم لبنان، معلقة بكلمات مؤثرة : "سألوني شو صاير ببلد العيد" قلتلن بلدنا عما يخلق من جديد لبنان الكرامي والشعب العنيد كيف ما كنت بحبك بحنونك بحبك واذا نحنا اتفرقنا بيجمعنا حبك وحبة من ترابك بكنوز الدنيا

وبحبك يالبنان يا وطني".



جديراً بالذكر أن الاحتجاجات اللبنانية بدأت فى ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ إثر فشل الحكومة اللبنانية فى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تلوح فى الأفق فى العام الماضى.



وانطلقت الاحتجاجات بشكل مباشر إثر إعلان الحكومة على فرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل واتساب،والتي قرر التصديق عليها في 22 أكتوبر ثم توسعت الاحتجاجات حيث بدأ المتظاهرون بالمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان.



كما يذكر أيضاً أن آخر أعمال سيرين عبد النور هو مسلسل " الهيبة الجزء الثالث " والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي ، والمسلسل من بطولة كلا من تيم حسن، سيرين عبد النور، وتأليف باسم السلكا ، وإخراج سامر برقاوي .