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إعصار "ميديكين" يهدد فلسطين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:07 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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تستعد فلسطين لبدء هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تجاهها.

وتتم تسميته بـ "ميديكين" بسبب مزيج من الخصائص الإعصارية المدارية وخارج المدارية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط.

وكانت هناك أمطار تصل إلى 200 ملم (حوالي 8 بوصات) ممكنة محليًا من يوم الجمعة إلى وقت متأخر من اليوم السبت مع تحرك العاصفة عبر المنطقة، مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات مفاجئة.

وتعتبر مناطق شمال شرق مصر وجنوب إسرائيل والأراضي الفلسطينية وشبه جزيرة سيناء من المناطق القاحلة التي تتلقى في المتوسط ما يتراوح بين 10 و20 مم (ما يقرب من نصف بوصة إلى بوصة واحدة) في أكتوبر.

وقد تجلب هذه العاصفة 10 أضعاف الأمطار التي تسقط عادةً في شهر أكتوبر بأكمله وقد تسقط في غضون ساعات قليلة.


وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن سرعة الرياح الحالية تصل إلى 20 ميلًا في الساعة في البحر، وتشير بعض النماذج إلى أن سرعة الرياح المستمرة البالغة 40 ميلًا في الساعة قد تكون محسوسة على الشاطئ في وقت مبكر من صباح السبت.

ويقول مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن الأطباء المتوسطين نادرون بدرجة لا تصدق في الشرق الأقصى، وهناك عاصفة واحدة أو اثنتان مثل هذه السنة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2011.

وتتشكل عادة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عندما تكون المياه في البحر الأبيض المتوسط دافئة. في الوقت الحالي، وتكون درجات الحرارة في البحر المتوسط أكثر دفئًا من المعتاد، خاصة في المياه الشرقية، حيث تتراوح درجة حرارة سطح البحر حاليًا بين 1-3 درجات مئوية فوق المتوسط.
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الكلمات المفتاحية

لارصاد الجوية فلسطين اعصار ميديكين

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