العثور على 13 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، أن عائلات كانت بحث على أقارب لها عثرت على 13 جثة ، بأحدث اكتشاف من نوعه في بلد أعلن فيه عن اختفاء حوالي 50 ألف شخص.

وقد تم العثور على الجثث في حفرة في بلدة بويرتو بيناسكو في ولاية سونورا على مسافة حوالى 100 كيلومتر عن الحدود الأميركية.

وبحسب مكتب المدعي العام، أن الأطباء الشرعيين "سيجرون التحاليل لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويات أصحاب الجثث الـ13".

وتعاني المكسيك من عنف متزايد تغذيه النزاعات المسلحة بين عصابات المخدرات التي تتقاتل على طرق تهريب منتجاتها المربحة إلى الولايات المتحدة.

وعادة ما يختفي ضحايا مافيا المخدرات أو السلطات الفاسدة دون أي أثر، حيث تم الإبلاغ عن فقدان 49180 شخصا في البلاد، فيما تكتظ المشرحات بأكثر من 37 ألف جثة مجهولة الهوية، وفقا لنشطاء.

وفي سياق آخر، أعلن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الرئيس المكسيكي، اليوم الجمعة، أنه يدافع عن قرار الإفراج عن نجل امبراطور المخدرات "إل تشابو"، مشيرا إلى أن الخطوة أنقذت الأرواح.

وحاصر مسلحون من عصابات المخدرات، قوات الأمن، في مدينة كولياكان بشمال غرب البلاد، يوم أمس الخميس، وأجبروها على الإفراج عن أوفيديو جوزمان، نجل زعيمهم المسجون الملقب بـ"إل تشابو"، بعد أن اعتقل لفترة وجيزة مما تسبب في اندلاع معارك بالأسلحة النارية واقتحام لسجن في أعمال عنف صدمت البلاد.

وزادت الفوضى، التي شهدتها كولياكان، وهي معقل منذ فترة طويلة لعصابة سينالوا، التي يتزعمها خواكين جوزمان "إل تشابو"، من الضغط على الرئيس لوبيز أوبرادور، الذي تولى السلطة في ديسمبر، متعهدا بعودة الهدوء للبلاد المنهكة من أكثر من عقد من عنف العصابات وجرائم اختفاء الأفراد وحوادث إطلاق النار.