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مصدر بـ"الكهرباء": انقطاعات أكتوبر "محدودة".. ولف البلاستيك على أعمدة الإنارة إجراء احترازى آمن

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:06 م
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بوابة الفجر
محمد صلاح الحج
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قال مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء انه تنفيذا لتعليمات وتوجيهات المحاسب محمد محمود السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فإنه تم اعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات وادارات الشبكات بالجيزة مع تواجد جميع القيادات من مهندسين وفنيين وفرق طوارئ داخل مقار عملهم.

واشار المصدر  فى تصريحات لـ"الفجر"، الى أنه منذ تساقط الامطار صباح اليوم تعرضت بعض المناطق بأكتوبر لانقطاعات نتيجة غمر المياه بعض المغذيات ووصولها للاكشاك الصاج التى تغذى بعض المناطق السكنية اضافة لتسبب مياة الامطار والسيول فى حالة من الذعر والخوف لدى بعض المواطنين نتيجة سقوطها على الصواعد الكهربائية الموجودة بالوحدات السكنية التابعة لهم.

واوضحت انه تم الدفع بفرق صيانة وطوارئ على مستوى من شبكات اكتوبر مع التأكيد ان رئيس الشركة يتابع ما يحدث اول بأول وذلك بهدف تأمين حياة المواطنين لتجنب تعرضهم لاى مكروه.

وأكدت أنه تم اعادة التيار الكهربائي لبعض المناطق بأكتوبر فى مقدمتها مناطق المنطقة الصناعية الاولى والثانية بأكتوبر لانها تستمد الطاقة الكهربائية من المغذيات والتى تعرضت لاعطال بسيطة نتيجة سقوط الامطار بغزارة وكثافة الامر الذى حتم ضرورة فصل التيار حتى نستطيع تجفيف المغذيات من المياه.

وأثنى على تجربة أحد الشباب الذى قام، امس، بتغطية احد اعمدة الانارة بشارع البحر الاعظم بالجيزة الذى سقطت علبة التأمين الخاصة بالعمود مما يمثل خطورة على حياة المواطنين نتيجة وجود بعض الاسلاك العارية التابعة لعمود الانارة  والتى من المفترض ان  تقوم المحليات واجهزة المدن بصيانتها ومتابعتها وذلك لان اعمدة الانارة وصيانتها غير تابعة للكهرباء وانما تابعة للمحليات.

واكد أن قيام الشاب بلف بلاستيك على أحد الأعمدة إجراء سليم ومناسب كون أن البلاستيك مادة عازلة لا تمثل اى خطورة عند ملامسة المواطن لها عند وجودها على اعمدة الانارة قائلة:" الاجراء سليم وتصرف جيد للغاية".


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