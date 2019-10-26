"رينكيفيدغ": قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تأجيل البريكست

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي، تأجيل البريكست بعد الموعد النهائي في 31 أكتوبر بدون الاتفاق على المهلة الجديدة، حسبما أعلن وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيدغ.

وبحسب وكالة "بي بي سي" البريطانية، قال رينكيفيدغ: "هناك اتفاق بالإجماع على أننا بحاجة إلى تمديد مناقشة بريكست، وهناك نقاش كبير حول ما هو أفضل موعد نهائي".

وأضاف: "يتوقع أن يتخذ سفراء الاتحاد الأوروبي قرارا بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء وأنه لا يرى حاجة لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لمناقشة القضية".

وصوت نواب البرلمان البريطاني لصالح اتفاق "بريكسيت" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي، موافقة على تأجيل خروج بريطانيا لما بعد الفترة المحددة التى كانت من المقرار أن تنتهي نهاية شهر أكتوبر.

وكان من المقرار أن يعلن الاتحاد الأوربي، عن خروج بريطانيا رسميا خارج الأتحاد يةم 31 أكتوبر القادم، حتى وان لم تتوصل لاتفاق لتنظيم خروجها من الاتحاد الأوربي.

وقالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ، اليوم الجمعة، على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعداً جديداً

وقال مسؤول في الاتحاد إن هناك اتفاقا كاملا على ضرورة التمديد وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول الـ27 التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر.