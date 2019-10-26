لايف ستريم fel3arda يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر ELOSTORA كورة لايف مانشستر سيتي أونلاين TV

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السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
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معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
الجولة : الاسبوع الـ10
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 1:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 2:30 مساء بتوقيت السعودية

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