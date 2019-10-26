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وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يستعدون لقمة بغداد الثلاثية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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عقد وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق اجتماعًا ثلاثيًا على هامش القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان.

ناقش الوزراء الثلاثة سبل الوصول إلى نتائج القمة الثانية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح في نيويورك في سبتمبر.

كما اتفقوا على أن الاجتماع الوزاري القادم سيعقد في عمان في نوفمبر، استعدادًا للقمة الثلاثية بين قادة الدول الثلاث في بغداد.

وتناول الوزراء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والإنمائية والثقافية، وكذلك التشاور السياسي المستمر بين الدول الثلاث. نوقشت أيضا آخر التحديثات الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأزمات السورية واليمنية والليبية، وكذلك مكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بإطلاع نظرائه الأردنيين والعراقيين على نتائج الاجتماع الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سوتشي.

وفي هذا الصدد، قال شكري إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث على أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

وأعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم عن دعمهما لمصر في الحفاظ على حقوقها في مياه النيل وحل نزاعها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) من خلال المفاوضات.

وغطت المحادثات جهود العراق لإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

كما ناقشوا الاستعدادات لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل المقرر عقده في نوفمبر في نيويورك.
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الكلمات المفتاحية

مصر قمة ثلاثية العراق الاردن آبي آحمد

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