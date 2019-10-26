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رئيس جهاز مدينة الشروق يعلن الإفتتاح التجريبي لمشروع "منافذ الخير"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى،رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الإفتتاح التجريبى لأول سوق بالمدينة تحت مسمى "منافذ الخير"، مضيفاً أنه تم إقامة السوق بجوار منطقة إسكان الشباب 63م2على مساحة (2000م2) ويضم عدد 34 باكية، و40 جلسة مكشوفة، بأنشطة (خضراوات – فاكهة – أسماك – دواجن – عطارة – أدوات منزلية).

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي أن السوق الجديدة تضم ساحات إنتظار سيارات بمساحة (3200م2)، ومقرا إداريا ملحقا به دورات للمياه، مشيراً إلى أنه تم توفير وسائل إنتقال مجانية للمواطنين لسهولة الإنتقال من وإلى السوق الجديدة، وأنه تم التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع، وفى حالة رفع الأسعار يتم الإستبعاد وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ، ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي  في إطار سعى جهاز مدينه الشروق لتوفير  السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وسعيا لإتاحة فرص عمل وإيجاد البديل الدائم للباعة الجائلين، وهو ما دعا إلى إقامة السوق بهدف توفير مكان بديل مناسب لهم بمقابل رمزي عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين.

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