جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن عدة حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة









صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأن جهاز المدينة قام بتنفيذ حملات يومية لإزالة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة والقضاء على الباعة الجائلين بعدة مناطق بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني: تم تنفيذ حملات على المحاور الرئيسية والحي الرابع والخامس، والحي الحادي عشر ومنطقة الحصري، وأسفرت الحملات عن ضبط عددٍ من المخالفات، وكذا التحفظ على بعض المعدات والمركبات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات تباعا بكافة أنحاء المدينة للقضاء على المظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.





تجدر الإشارة إلى أن الحملات جاءت تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الجنوبي والمشرف العام على الأحياء، ومدير إدارة الإشغالات والتعديات وبالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة.







