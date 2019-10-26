Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهاز أسيوط الجديدة يستعد للحصول على شهادة "الأيزو" في مجال السلامة والصحة المهنية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


ترأست المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، اجتماعاً لمناقشة تأهيل جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة للحصول على شهادة الجودة العالمية "الأيزو" في مجال السلامة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة بالمشروعات المختلفة بالمدينة، مشيرة خلال الاجتماع إلى أن الجهاز في انتظار  إنهاء إجراءات منحه لشهادات الأيزو، حيث تم التأهيل ذاتيا بمعرفة العاملين بالإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة، لقطاع الشئون المالية والإدارية.


وقال المهندس أيوب متولي، المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:  يعتبر هذا الاجتماع  هو ختام مرحلة أعمال تأهيل جهاز المدينة للحصول على شهادات الأيزو، حيث تم التأهيل والاستعداد للجهاز للحصول على شهادة الأيزو رقم (٤٥٠٠١) في مجال السلامة والصحة المهنية، وشهادة الأيزو رقم (٩٠٠١) في مجال نظم إدارة الجودة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جهاز اسيوط الجديدة الاقتصاد اليوم في مصر اسيوط اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 18 ساعة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يعيد 5 معارين

منذ ساعتين

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 18 ساعة

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 14 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يكرر سيناريو ميدو "اللغوي"

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور: أنا مش طرطور

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين "المجتمعات العمرانية" و"المعهد القومي للجودة" في مجالات التدريب والتأهيل

لأول مرة.. هيئة الأرصاد الجوية تحتفل باليوم العربي لـ"الأرصاد"

"الإسكان": جهاز مدينة طيبة الجديدة يحصل على شهادتى الأيزو 45001 و9001

جهاز مدينة العاشر من رمضان يحصل على شهادة الأيزو فى السلامة والصحة المهنية

رئيس جامعة بني سويف يجتمع مع مسئولي الجودة استعدادا لتجديد شهادة الأيزو

"المجتمعات العمرانية" تنظم حفل توزيع جوائز المسابقة السنوية للتميز والإبداع في الأداء المؤسسي

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

07:52 ص

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

10:46 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

مقالات وكتاب

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: طعن تاريخي "2"

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: حياة الإيمان... حياة الأمان

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: ترامب: اليهود ينقلبون دائما!

DMCA.com Protection Status