Advertisements
Advertisements
Advertisements

برنامج الأهلي خلال توقف الدوري المصري

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
Advertisements
الأهلي
الأهلي
علي نبوي ومحمد الصو
Advertisements
حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي والذي يأتي ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، خلال فترة توقف مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

ويشتمل معسكر الفريق على إقامة تجربة ودية أو اثنتين على أقصى تقدير وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد توقف مسابقة بطولة الدوري، والتي تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق المباراة الأولي أمام النجم الساحلي في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وفي سياق آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه غدا على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.

وحدد الجهاز الفني الرابعة عصر غد الأحد موعدا لمران الفريق، والذي يسبقه محاضرة نظرية من رينيه فايلر، المدير الفني مع اللاعبين للتأكيد على بعض الجوانب الفنية مع بداية فترة التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء توقف الدوري.

وحدد الجهاز الفني خطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تشتمل على مرحلتين، حيث يخوض الفريق تدريباته في القاهرة، إلى جانب إقامة معسكر خارجي يشتمل على تجربة ودية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

توقف الدوري الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يعيد 5 معارين

منذ ساعتين

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

محمد صلاح يكرر سيناريو ميدو "اللغوي"

منذ ساعة و نصف

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 18 ساعة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ ساعة و نصف

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور: أنا مش طرطور

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يواجه البلاستيك اليوم ودياً استعداداً للمقاولون

في أول تجربة لفايلر.. الأهلي يواجه المنيا وديًا الجمعة المقبل

كواليس محاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي

الأهلي في التوقف الدولي: راحة وودية وأحمال خاصة استعدادا للزمالك

رينيه فايلر يفاجيء وليد أزارو

رينيه فايلر يؤجل صفقات الأهلي

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

07:52 ص

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

10:46 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

مقالات وكتاب

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: طعن تاريخي "2"

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: حياة الإيمان... حياة الأمان

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: ترامب: اليهود ينقلبون دائما!

DMCA.com Protection Status