برنامج الأهلي خلال توقف الدوري المصري



ويشتمل معسكر الفريق على إقامة تجربة ودية أو اثنتين على أقصى تقدير وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.



ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد توقف مسابقة بطولة الدوري، والتي تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق المباراة الأولي أمام النجم الساحلي في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.



وفي سياق آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه غدا على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.



وحدد الجهاز الفني الرابعة عصر غد الأحد موعدا لمران الفريق، والذي يسبقه محاضرة نظرية من رينيه فايلر، المدير الفني مع اللاعبين للتأكيد على بعض الجوانب الفنية مع بداية فترة التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء توقف الدوري.



وحدد الجهاز الفني خطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تشتمل على مرحلتين، حيث يخوض الفريق تدريباته في القاهرة، إلى جانب إقامة معسكر خارجي يشتمل على تجربة ودية.







حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي والذي يأتي ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، خلال فترة توقف مسابقة بطولة الدوري الممتاز.