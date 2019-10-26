"معمدون و مرسلون".. يوم شبابي تنظمة ايبارشية سوهاج للكاثوليك



الالهي والترانيم الروحيه بالإضافة إلى العديد من الكلمات ومنها (الكلمة الافتتاحية وعرض هدف اليوم - كلمة مسئول مكتب الرسالات بالايبارشية الأب بولس سناده - عرض لرسالة بعض الرهبانيات) بالإضافة إلى لقاء مع الاب ولسن " جمعية آباء الارساليات الافريقيه " والألعاب والفقرات الترفيهيه.

نظمت رعايا (جرجا والهماص والنجيلة) التابعة لايبارشيه سوهاج للاقباط الكاثوليك يوما لشباب ثانوي وجامعه، تحت عنوان ( انت رساله )، وذلك بمدرسه الراهبات " سيده الرسل " بسوهاج، بحضور اكثر من ٧٠ شاب وشابه والعديد من كهنه الايبارشيه والراهبات المنظمين وذلك انطلاقا من الشهر الارسالي "معمدون ومرسلون ".وتخلل اليوم صلاه القداس