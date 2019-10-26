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"معمدون و مرسلون".. يوم شبابي تنظمة ايبارشية سوهاج للكاثوليك

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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نظمت رعايا (جرجا والهماص والنجيلة) التابعة لايبارشيه سوهاج للاقباط الكاثوليك يوما لشباب ثانوي وجامعه، تحت عنوان ( انت رساله )، وذلك بمدرسه الراهبات " سيده الرسل " بسوهاج، بحضور اكثر من ٧٠ شاب وشابه والعديد من كهنه الايبارشيه والراهبات المنظمين وذلك انطلاقا من الشهر الارسالي "معمدون ومرسلون ".

وتخلل اليوم صلاه القداس

الالهي والترانيم الروحيه بالإضافة إلى العديد من الكلمات ومنها (الكلمة الافتتاحية وعرض هدف اليوم - كلمة مسئول مكتب الرسالات بالايبارشية الأب بولس سناده - عرض لرسالة بعض الرهبانيات) بالإضافة إلى لقاء مع الاب ولسن " جمعية آباء الارساليات الافريقيه " والألعاب والفقرات الترفيهيه.
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الكلمات المفتاحية

ثانوي الكنيست الكاثوليك الرسالات

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