الفيل الأزرق ٢ يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق



كشف المخرج مروان حامد، عن حقيقة وجود جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق" وقال مروان من خلال برنامج "the insider" المذاع عبر قناة دبي أنه ليس واضحا حتي الآن، ولكن يوجد نية وذلك لأن الطريق ننهد لعمل جزء ثالث.





وفيلم الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، هند صبري، إياد نصار، ‏وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"،





يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" قد تم عرضه يوم 25 من شهر يوليو الماضي، أى قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوعين واستمر في المنافسة مع أفلام الموسم وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.



أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.





أحداث الجزء الأول من فيلم الفيل الأزرق



تدور أحداث الفيلم حول طبيب نفسي يُدعى يحيى راشد "كريم عبد العزيز"، يحيى طبيب من نوع خاص مر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية، فبعد غيابه عن العمل لمدة 5 سنوات يعود من جديد للعمل بمستشفى العباسية.





يقرر يحيى العودة للعمل بجعبة جديدة والبدء من جديد، حين يُطلب منه كتابة تقريرٍ عن مريضٍ نفسي، ينصدم عندما يعلم أن هذا المريض هو صديقه القديم الدكتور شريف ماهر الكردي "خالد الصاوي", تتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرارٍ مثيرة تتعلق بأبطال العمل ولتُزيح الستار عن جبلٍ من الغموض.

احتل فيلم الفيل الأزرق 2 المركز الأول من حيث عمليات البحث محرك البحث جوجل، وذلك بعد استمراره في تحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية منذ عرضه في ٢٥ يوليو الماضي حيث وصلت إلى ١٠٣ مليون جنيه.ويزال فيلم الفيل الأزرق 2 يتصدر قائمة إيرادات الأفلام حتى الآن.