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انطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة في قنا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أعلنت مديرية الصحة بقنا، انطلاق فعاليات مبادرة السمعيات لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور بدوي المعاون، المشرف على القطاع الصحي بشمال محافظة قنا،في تصريجات لـ"الفجر"، إنه ستبدأ غدا الاحد، مبادرة الرئيس، في مركز نجع حمادي، ومراكز شمال قنا، مشيرًا إلى أن ضعف السمع يعتبر أحد مسببات الإعاقة السمعية حول العالم، خاصة وأن الإدارات الصحية بشمال قنا، انهت استعداداتها لتلك المبادرة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل في منظومة عمل متكاملة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية.

وأكد المعاون أنه حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لمستشفى أكبر لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

وتابع أنه يتم الاستعداد أيضًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي، بكافة الوحدة الصحية ومراكزي الأسرة والمستشفيات، ضمن حمله ١٠٠مليون صحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمزمع عقدها في محافظه قنا كمرحله ثالثة، والتي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.
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مصر الكشف المبكر عن ضعاف السمع الرئيس السيسي اخبار

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