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إغلاق 8 منشآت غير مرخصين في حملات تموينية بالجيزة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (71) قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 16 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم الإعلان عن أسعار، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 انتاج خبز ناقص الوزن، 12 خبز غير مطابق للمواصفات، 7 عدم وجود سجل التفتيش.

وفي سياق أخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط(64) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 12 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجارى ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص وتم ضبط 2 طن سكر.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.


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