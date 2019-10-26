Advertisements
"لك رسالة".. يوم تنشيطي ينظمه مكتب الرسالات البابوية للكاثوليك بأسيوط
السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
Advertisements
حازم رفعت
Advertisements
نظم مكتب الرسالات البابويه باسيوط، اليوم السبت، يوم تنشيطي إرسالي للمرحلة الابتدائية بعنوان " لك رساله " بكنيسة العذراء سيدة الوردية للاقباط الكاثوليك باسيوط.
وشارك في اليوم حوالي ٢٠٠ طفل من ابناء القريه، كما احتوي اليوم علي العديد من الفقرات ومنها: ( تعريف الاطفال بمكتب الرسالات البابويه وانشطته - الترانيم الخاصه بالرساله - عرض مسرحي بعنوان " اريد مساعدتك " - لقاء عن السامري الصالح - الالعاب الترفيهيه ).
واختتم اليوم بصلاة من أجل الرسالة والمرسلين في العالم اجمع.
Advertisements