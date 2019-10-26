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"الأرصاد" توجه بإلغاء جميع الرحلات المدرسية والسياحية بهذه المناطق (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو أخر أيام حالة عدم الاستقرار التي، تشهدها البلاد، موضحة أن حالة عدم الاستقرار سوف تستمر حتى مساء اليوم، واعتبارًا من الغد سنشهد تحسن في الأحوال الجوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية. 

وتوقعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن نشهد أمطار غزيرة ورعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية، وخاصة الإسكندرية وبلطيم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وقد تمتد لبعض محافظات الدلتا ومحافظات مدن القناة على الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، ومحافظات شمال ووسط سيناء، محذرة من تكون السيول بوسط سيناء خلال اليوم.

وناشدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في هذه المحافظات بعدم الخروج إلا لضرورة مع إلغاء جميع الرحلات المدرسية ورحلات السفاري خاصة في سيناء، وإلغاء جميع الرحلات السياحية بهذه المناطق، حرصًا على أرواح المواطنين، ناصحة المواطنين بتجنب الوقوف أسفل أعمدة الإنارة، واللوحات المعدنية وأكشاك الكهرباء.

ونفت "شاكر"، ما أثير حول التحذير من إعصار على مصر، مؤكدة أنه لا توجد أي أعاصير على نصر لكونها تطل على البحر المتوسط، والأعاصير تتكون على المحيطات، كما أن الإعصار يتحدد بسرعة الرياح، ويستلزم وجود سرعة رياح عالية جدًا، وهو ما لم تشهده مصر.
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