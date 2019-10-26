أبرزها "الجيش اللبناني يفتح الطرق العامة بالبلاد".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ حملات مرورية لرصد متعاطي المخدرات، فضلًا عن الجيش اللبناني يفتح الطرق العامة بالبلاد.





حملات مرورية لرصد متعاطي المخدرات

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر لانها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.





الجيش اللبناني يفتح الطرق العامة بالبلاد

وعلى صعيد آخر، ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن الجيش اللبناني ينفذ أوامر بفتح الطرق العامة.





وكانت تصاعدت التظاهرات خلال الأيام الماضية في الشارع اللبناني، حيث حالة كبيرة من الجدل في ظل تواصل المظاهرات.





مصرع 10 أشخاص جراء الأمطار الموسمية في اليابان

بينما لقي 10 أشخاص حتفهم واعتبر ثلاثة آخرون على الأقل في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية على المناطق الواقعة شرقي وشمال شرقي اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم (السبت) أن الانهيارات الأرضية تسببت في تدمير بعض المنازل في مقاطعة "تشيبا" الواقعة شرقي العاصمة "طوكيو"، مشيرة إلى أن مياه العديد من الأنهار في المحافظة غمرت الشوارع والمناطق السكنية.





المتظاهرون يحتشدون في تشيلي

فيما احتشد قرابة مليون متظاهر حتى مساء امس الجمعة في سانتياجو عاصمة تشيلي في أكبر مظاهرات في البلاد منذ اندلاع العنف قبل نحو أسبوع احتجاجًا على التفاوت الاجتماعي.

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية ورقصوا بالشوارع وقرعوا على القدور بملاعق خشبية ورفعوا لافتات تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية، وساروا لأميال من أنحاء العاصمة وصولا إلى ساحة إيطاليا.

وبحلول منتصف المساء كان معظمهم قد عادوا إلى بيوتهم قبيل موعد سريان حظر التجول الذي يبدأ في الحادية عشرة.

وقالت حاكمة سانتياجو كارلا روبيلار على تويتر إن مليون شخص شاركوا في مسيرات بالعاصمة، وشارك محتجون في مسيرات بشوارع كل المدن الكبرى.





ولاية كاليفورنيا تحاول إخماد الحرائق

كما أعلنت شركة "المحيط الهادئ للغاز والكهرباء"، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات مما سيؤثر على أكثر من 850 ألف منزل ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء.

وقالت الشركة على "تويتر": "النشرة الجوية تشير إلى إمكانية ارتفاع سرعة الهواء بشكل كبير. تم إخطار نحو 850 ألف منزل أنه سيتم قطع التيار الكهربائي".

وأشارت الشركة إلى أنه هذه الخطوة ضرورية لتجنب وقوع كارثة.

ودمرت الحرائق عشرات المنازل وتحاول فرق الإطفاء الحد من انتشارها، وأصدرت سلطات ولاية كاليفورنيا أوامر إجلاء لحوالي 50 ألف شخص في شمال لوس أنجليس بسبب الحرائق، وغطّت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الغابات وأصبحت تشكل تهديدا للمنازل.



