اخبار الطقس في مصر.. انخفاض الحرارة بمعدل درجتين خلال الأيام القادمة





انخفاض الحرارة درجتين

قالت الأرصاد الجوية إن الحرارة تنخفض بمعدل درجتين بداية من غدا الأحد وتستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري، وتشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتُسجل مصر 28 درجة مئوية.





استقرار الأحوال الجوية

وتستقر حالة الطقس خلال الأيام القادمة، ولن تتعرض البلاد لإعصار جوي، كما هو متداول عبر السوشيال ميديا، وأن هناك فرق بين المنخفض المداري والإعصار، وهو نسبة الرياح، وجاء هذا في بيان هيئة الأرصاد الجوية، كاشفة من خلاله عن اخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.





اخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة





قال خبراء الأرصاد الجوية إن عدد كبير من محافظات مصر سيشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلل الأيام القادمة، و يكون الطقس لطيف نهاراً ومائل للبرودة ليلاً على محافظات الوجه القبلي.

وتشهد مصر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويستمر هذا الانخفاض حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتقل الحرارة درجتين عن الأيام الماضية على أغلب المدن والمحافظات، نتيجة تعرض الطقس في مصر لكتل هوائية ومنخفض مداري.

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمة لمتابعيها ونشر كافة اخبار الطقس في مصر وخاصة بعد التحذيرات الأخيرة من هيئة الأرصاد، والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، والمنخفض المداري الذي تتعرض له مصر اليوم، ننشر لكم اخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، لمعرفة الطقس وأحواله قبل الخروج من المنازل.