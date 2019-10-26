Advertisements
Advertisements
Advertisements

اخبار الطقس في مصر.. انخفاض الحرارة بمعدل درجتين خلال الأيام القادمة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمة لمتابعيها ونشر كافة اخبار الطقس في مصر وخاصة بعد التحذيرات الأخيرة من هيئة الأرصاد، والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، والمنخفض المداري الذي تتعرض له مصر اليوم، ننشر لكم اخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، لمعرفة الطقس وأحواله قبل الخروج من المنازل.

انخفاض الحرارة درجتين
قالت الأرصاد الجوية إن الحرارة تنخفض بمعدل درجتين بداية من غدا الأحد وتستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري، وتشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتُسجل مصر 28 درجة مئوية.

استقرار الأحوال الجوية
وتستقر حالة الطقس خلال الأيام القادمة، ولن تتعرض البلاد لإعصار جوي، كما هو متداول عبر السوشيال ميديا، وأن هناك فرق بين المنخفض المداري والإعصار، وهو نسبة الرياح، وجاء هذا في بيان هيئة الأرصاد الجوية، كاشفة من خلاله عن اخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.

اخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

قال  خبراء الأرصاد الجوية إن عدد كبير من محافظات مصر سيشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلل الأيام القادمة، ويكون الطقس لطيف نهاراً ومائل للبرودة ليلاً على محافظات الوجه القبلي.

وتشهد مصر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويستمر هذا الانخفاض حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتقل الحرارة درجتين عن الأيام الماضية على أغلب المدن والمحافظات، نتيجة تعرض الطقس في مصر لكتل هوائية ومنخفض مداري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس في مصر حالة الطقس الطقس في مصر الطقس الارصاد اخبار الطقس في مصر خلال الايام القادمة اخبار الطقس في مصر اخبار الطقس

أخبار تهمك

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 17 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور: أنا مش طرطور

منذ ساعتين

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يعيد 5 معارين

منذ 33 دقيقة

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة ماجد الكدواني يجسد شخصية "البابا شنودة" في عمل فني ضخم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"كلها خرافات".. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"زعابيب أمشير" بدءا من الغد

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس

رئيس "الأرصاد" يكشف حقيقة تعرض البلاد لتغيرات مناخية

"لمحبي الشتاء".. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارا من هذا الأسبوع

الأرصاد: طقس غير مستقر تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة ورعدية

"رغم نفي الأرصاد".. شائعات السوشيال ميديا تُربك المصريين بشأن الأعاصير

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

09:41 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status