رئيس جامعة بنها يسلم عقود تمويل المشروعات البحثية لشباب الباحثين (صور)



وأشار السعيد إلى أن الجامعة قد حرصت على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة واعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.



ومن جانبه قال الدكتور ماهر حسب النبي مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، إن مجلس الجامعة قد وافق على تمويل ١٥ مشروع بحثي للمتميزين من شباب الباحثين بالجامعة بمبلغ ٣ مليون جنية بما يعادل ٢٠٠ الف جنية للمشروع الواحد وذلك من حساب صندوق البحث العلمي بالجامعة.



وعلي جانب آخر تشارك جامعة بنها فى معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام السادس على التوالى، وافتتح فعالياته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية.



جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور رجب مجاهد عميد كلية هندسة شبرا والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال والدكتور إبراهيم السيد، المنسق العام لجامعة الطفل ببنها والدكتورة منار حسني والدكتور محمد بسيوني والدكتور محمد خيري والدكتور طة عوض الله والدكتورة هناء ابوالمجد والدكتورة هديل سامي.



وخلال الإفتتاح تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرافقه الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية جناح ابتكارات جامعة بنها والذى ضم العديد من الابتكارات فى مختلف المجالات والمشروعات.



يذكر أن المعرض يعقد هذا العام بمشاركة أكثر من 26 دولة ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 24 جناح وضم المعرض لأول مرة جناحًا لتكنولوجيات المستقبل (إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي)، والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكار متطور، ويصل إجمالي عدد الابتكارات المعروضة أكثر من ألف ابتكار واختراع.



وحصد طلاب جامعة بنها عددا من الميداليات في أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول والذي نظتمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 22 دولة إفريقية و24 جامعة مصرية.



وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ان طلاب الجامعة شاركوا فى عدد من المسابقات المختلفة وفازت الطالبة امنة عبد العزيز بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى الغناء وتم اختيارها لاحياء الحفل الختامي للمهرجان كما فاز الطالب عبد الخالق شعراوى بكلية الحاسبات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية برمجيات (تنشيط السياحة).



كما حصل الطلاب عبد الرحمن طارق، وعبد الرحمن سعد بكلية الهندسة ببنها على المركز الثالث والميدالية البرونزية ايضا مبادرات طلابية عن إعادة تدوير البلاستيك المستعمل وتحويلة إلى خيوط فى طابعة ثلاثية الأبعاد كما حصلت الجامعة فى دورى المعلومات على المركز الرابع.



من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على دعم أبنائها من الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.



سلم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عقود تمويل المشروعات البحثية التي يمولها صندوق البحوث العلمية في دورتها السادسة للفائزين من شباب الباحثين بالجامعة ‪‎‪وذلك في إطار سياسة الجامعة لبناء قدرات شباب الباحثين ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والتميز.جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية.