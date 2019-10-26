سعر الذهب اليوم في مصر السبت 26-10-2019 .. هدوء نسبي بسوق الصاغة بعد ارتفاعات أمس

سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم في مصر السبت 26-10-2019، خلال التعاملات الصباحية لسوق الصاغة اليوم وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات امس بقيمة 7 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع السعر العالمى للمعدن الاصفر خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت الاسعار على النحو التالى في سوق الصاغة :





سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة 26-10-2019

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 677 جنيه

سجل سعر جرام "عيار 24 " قيمة 777 جنيه للجرام

سجل سعر عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام

بلغ سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه

سجل سعر الأوقية 1508 دولارات





اسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الفترة الحالية





واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها ليتقدم بقوة في منطقة 1,500 دولار، بينما تزداد التوقعات بشأن تخفيض الفيدرالي سعر الفائدة، فيما استقرت أسعار عقود الذهب الآجلة على ارتفاع متواضع، عند 1,505.30 دولار للأونصة.





وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، في ظل تقارير تفيد بخفض آخر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



أمّا عقود الذهب الفورية، التي تتعقب الذهب في المعاملات الفورية، فسجلت ارتفاعًا 1.62 دولار، بنسبة 0.1%، عند 1,505.38 دولار للأونصة



وربح المعدن الأصفر 1.1% هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1508.20 دولار للأوقية، وبهذا يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات في السابع من أغسطس.



