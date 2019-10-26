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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 26-10-2019 .. هدوء نسبي بسوق الصاغة بعد ارتفاعات أمس

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر السبت 26-10-2019، خلال التعاملات الصباحية لسوق الصاغة اليوم وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات امس بقيمة 7 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع السعر العالمى للمعدن الاصفر خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت الاسعار على النحو التالى في سوق الصاغة :

سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة 26-10-2019
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 677 جنيه 
سجل سعر جرام "عيار 24 " قيمة 777 جنيه للجرام
سجل سعر عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام
 بلغ سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه
سجل سعر الأوقية 1508 دولارات

اسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الفترة الحالية

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها ليتقدم بقوة في منطقة 1,500 دولار، بينما تزداد التوقعات بشأن تخفيض الفيدرالي سعر الفائدة، فيما استقرت أسعار عقود الذهب الآجلة على ارتفاع متواضع، عند 1,505.30 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، في ظل تقارير تفيد بخفض آخر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

أمّا عقود الذهب الفورية، التي تتعقب الذهب في المعاملات الفورية، فسجلت ارتفاعًا 1.62 دولار، بنسبة 0.1%، عند 1,505.38 دولار للأونصة

وربح المعدن الأصفر 1.1% هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1508.20 دولار للأوقية، وبهذا يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات في السابع من أغسطس.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

توقعات اسعار الذهب خلال الفترة الحالية 
اشارت توقعات اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة غلى احتمالية ارتفاع اسعار المعدن الأصفر بقوة وذلك في ظل التوترات التجارية بين واشنطن وبكين فضلا عن ترقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة 

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

766 إلى 769

عيار 22 

703 إلى 705

عيار 21

671 إلى 673

عيار 18

575 إلى 577

عيار 14

447 إلى 449

عيار 12

383 إلى 385

الاونصة

23.849 إلى 23.920

الجنيه الذهب

5,368 إلى 5,384

الكيلو

766.857 إلى 769.143

 


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