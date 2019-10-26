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"النقل" توضح حقيقة صورة قطار الإسكندرية المنتشرة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
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وزير النقل
وزير النقل
كرستينا عياد
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أوضح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية شهر نوفمبر 2015. 

وأضاف "عز"، أن كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، مناشدا تحري الدقة فيما ينشر من اخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
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