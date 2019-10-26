"النقل" توضح حقيقة صورة قطار الإسكندرية المنتشرة

أوضح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية شهر نوفمبر 2015.



