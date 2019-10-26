إيبارشية سوهاج تنظم يوما للشبيبة تحت عنوان "معمدون و مرسلون"

أقامت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران، برعاية (جرجا والهماص والنجيلة) بايبارشية سوهاج يوما للشبيبة "ثانوي وجامعة"، تحت عنوان (انت رسالة) بمدرسة الراهبات " سيده الرسل " بسوهاج بحضور أكثر من ٧٠ شاب وشابه والعديد من كهنة الإيبارشية والراهبات المنظمين وذلك انطلاقا من الشهر الإرسالي "معمدون ومرسلون".



