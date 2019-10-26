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إيبارشية سوهاج تنظم يوما للشبيبة تحت عنوان "معمدون و مرسلون"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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أقامت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران، برعاية (جرجا والهماص والنجيلة) بايبارشية سوهاج يوما للشبيبة "ثانوي وجامعة"، تحت عنوان (انت رسالة) بمدرسة الراهبات " سيده الرسل " بسوهاج بحضور أكثر من ٧٠ شاب وشابه والعديد من كهنة الإيبارشية والراهبات المنظمين وذلك انطلاقا من الشهر الإرسالي "معمدون ومرسلون".

تخلل اليوم صلاة القداس الالهي والترانيم الروحيه بالاضافه الي العديد من الكلمات ومنها (الكلمه الافتتاحيه وعرض هدف اليوم - كلمه مسئول مكتب الرسالات بالايبارشيه الاب بولس سناده - عرض لرساله بعض الرهبانيات ) بالاضافه الي لقاء مع الاب ولسن " جمعيه اباء الارساليات الافريقيه " والالعاب والفقرات الترفيهيه.
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كنائس إيبارشة سوهاج أخبار مصر

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