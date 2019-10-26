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الولايات المتحدة والصين على وشك الانتهاء من الصفقة التجارية للمرحلة الأولى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قال مكتب الممثل التجاري الامريكي ووزارة التجارة الصينية مع استمرار المحادثات، إن المسؤولين الامريكيين والصينيين "على وشك الانتهاء" من بعض أجزاء اتفاق التجارة بعد مناقشات هاتفية رفيعة المستوى يوم الجمعة.

ولقد أحرزوا تقدمًا في قضايا محددة والجانبان على وشك الانتهاء من بعض أقسام الاتفاقية. وقال البيان "ستستمر المناقشات بشكل مستمر على مستوى النواب".

وتعمل واشنطن وبكين على الاتفاق على النص الخاص باتفاقية "المرحلة الأولى" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 11 أكتوبر.

وقال ترامب إنه يأمل في توقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل في قمة في شيلي..

وفي بيان منفصل نُشر على موقع وزارة التجارة الصينية صباح اليوم السبت، أكدت بكين أن "المشاورات الفنية" بشأن بعض أجزاء اتفاقية التجارة قد اكتملت بشكل أساسي.

وقالت وزارة التجارة الصينيةك "أن الجانبين أكدا أن الولايات المتحدة ستستورد منتجات الدواجن والسمك المطبوخ الصيني الصنع، في حين سترفع الصين الحظر المفروض على الدواجن الأمريكية.

وقال أشخاص مطلعون على مكالمة يوم الجمعة لرويترز ان بكين تريد من الولايات المتحدة الغاء بعض التعريفات الامريكية الحالية على الواردات الصينية في مقابل تعهدها بزيادة مشترياتها من السلع الامريكية مثل فول الصويا.

وتريد الولايات المتحدة من بكين أن تلتزم بشراء هذه المنتجات في وقت وسعر محددين، في حين أن المشترين الصينيين يرغبون في أن يشتهر التقدير بناءً على ظروف السوق.

ويحاول أكبر اقتصادين في العالم تهدئة الحرب التجارية التي استمرت قرابة 16 شهرًا والتي تعصف بالأسواق المالية وتعطل سلاسل الإمداد وتبطئ النمو الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة "إنهم يريدون عقد صفقة سيئة للغاية". مضيفًا: "سوف يشترون منتجات زراعية أكثر بكثير مما يعتقد أي شخص أنه ممكن."

ووافق ترامب في وقت سابق من هذا الشهر على إلغاء زيادة 15 أكتوبر في الرسوم الجمركية على السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار كجزء من اتفاق مبدئي بشأن المشتريات الزراعية، وزيادة الوصول إلى أسواق الخدمات المالية في الصين، وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، واتفاق العملة.

ويأمل مستشارو البيت الأبيض في تدعيم اتفاقية ملزمة وقابلة للتنفيذ مع بكين، بما في ذلك تعهد بعدم إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية للقيام بأعمال تجارية هناك.

وقال مصدران مقرهما الولايات المتحدة لرويترز إنه من المتوقع أن تطلب بكين من واشنطن خلال دعوة يوم الجمعة التخلي عن خطتها لفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 156 مليار دولار، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللعب في 15 ديسمبر.

وتسعى بكين إلى إلغاء التعريفة الجمركية بنسبة 15٪ التي تم فرضها في الأول من سبتمبر على حوالي 125 مليار دولار من البضائع الصينية.

وفرض ترامب التعريفة الجمركية في أغسطس بعد جولة فاشلة من المحادثات. وقال المصدر "الصينيون يريدون العودة إلى التعريفة الجمركية على السلع الأصلية التي يبلغ حجمها 250 مليار دولار فقط".

وقال بعض خبراء التجارة الصينيين: "أن استكمال اتفاق المرحلة الأولى قد يترك حافزًا ضئيلًا للصين لمواصلة التفاوض، وخاصة مع الانتخابات الأمريكية في 2020.
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الكلمات المفتاحية

امريكا الصين اكتمال الصفقة التجارية

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