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ديبيكا بادوكون تجسد شخصية من الأساطير الهندية في فيلمها الجديد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
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ديبيكا بادوكون
ديبيكا بادوكون
أحمد جمال أحمد
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كشفت النجمة الهندية الكبيرة ديبيكا بادوكون عن تفاصيل مشروعها السينمائي القادم، والذي ستجسد به شخصية من الأساطير الهندية للمرة الأولى.

ونقل موقع "إنديا توداي"، تصريحات للنجمة الهندية الشابة ديبيكا بادوكون، أعلنت من خلالها انها ستجسد شخصية باسم Draupadi وهي شخصية متعارف عليها من الأساطير الهندية.

وذلك في فيلم سيكون بعنوان Mahabharat، ستشارك ديبيكا بادوكون في إنتاجه، مع منتجه الرئيسي Madhu Mantena.

يأتي ذلك بعد إجراء النجمة الهندية الكبيرة ديبيكا بادوكون حوارا مع مجلة "هاربرز بازار"، في نسختها الهندية تحدثت خلاله عن فيلمها الجديد Chhapaak.

ونقل موقع "إنديا توداي جانبا من الحوار، الذي عبرت خلاله ديبيكا عن أن فيلم Chhapaak سيكون الأصعب في مسيرتها الفنية على الإطلاق.

وتجسد ديبيكا في فيلم Chhapaak، شخصية Laxmi Agarwal، الفتاة الهندية الناجية من هجوم حمضي تسبب في حرق شبه كامل لوجهها.

وسيركز الفيلم على ردع هذه الظاهرة الإجرامية التي تحدث في الهند ضد المرأة، بسبب المشكلات العاطفية والنزاعات العائلية.

وقالت ديبيكا في حوارها لمجلة "هاربرز بازار"، أنها بذلت مجهود مضاعف في تجسيد الشخصية، إذ أضطرت لارتداء قناع يمنحها إطلالة الوجه المشوه من الحمض يوميا ولمدة 42 يوم خلال فترة التصوير.

وكشفت ديبيكا أنها انضمت لمنتجي الفيلم، وقررت المساهمة في إنتاجه لرغبتها في إيصال فكرته لأكبر عدد ممكن من المشاهدين داخل وخارج الهند.

ونقل موقع "إنديا توداي" صورة لدبيكا بادوكون وهير ترتدي القناع الذي يمنحها إطلالة Laxmi Agarwal، كما كشف الموقع عن أن الفيلم سيطرح رسميا للعرض بالصالات السينمائية بالهند في يوم 10 من شهر يناير من عام 2020 القادم.

وسيشارك في بطولة الفيلم من نجوم بوليوود Vikrant Massey، وقد اختير لمهمة إخراجه، المخرج Meghna Gulzar.

يذكر أن النجم ديبيكا بادوكون تغيبت عن الظهور بأي عمل سينمائي على مدار عام 2019، بعد زواجها من النجم الهندي الشاب رانفير سينغ.

وفي الوقت نفسه تستعد النجمة ديبيكا بادوكون للظهور في دور جديد في فيلم مرتقب للنجم هيرثيك روشان لم يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن.

وذكر موقع "إنديا توداي" أن الفيلم، سيكون نسخة محدثة من فيلم Satte Pe Satta الكلاسيكي الذي طرح عام 1982، وسيكون من إنتاج المنتج الهندي روهيت شيتي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع بها كل من النجم هيرثيك روشان وديبيكا بداكون على شاشة السينما، مما يزيد من حماسة ترقب طرح الفيلم.

وظهر النجم هيرثيك روشان مؤخرا في بطولة فيلمه السينمائي الجديد الذي يجمعه للمرة الأولى بالممثل الشاب تايجر شروف على الشاشة الفضية وهو فيلم الأكشن war.
وأخرج فيلم WAR الجديد لهيرثيك روشان، الكاتب والمخرج الهندي Siddharth Anand، وكان طرح الفيلم بصالات العرض الهندية في مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وكان قد أدلى المخرج Siddharth Anand بتصريحات عن فيلم WAR بعد طرحه، عبر بها عن إعجابه بأداء النجم هيرثيك روشان بالفيلم.

ونقل موقع"إنديا توداي هذه التصريحات التي قال بها "سيدهارث أناند" أن النجم هيرثيك روشان، قدم أداء تمثيلي مميز، تغلب به على نفسه، وكافة الأدوار التي سبق وأن جسدها على الشاشة الفضية.

وأثنى "سيدهارش" على الجسارة التي أظهرها هيرثيك في تصوير الفيلم، وشجاعته في تصوير مشاهد الحركة دون الاحتياج لممثل بديل.
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