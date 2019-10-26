Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسماعيلية تنفي شائعة تعرض أجزاء من محور 30 يونيو للانهيار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
Advertisements
أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، في بيانًا رسميًا، بأنه لا صحة لما تردد علي بعض من المواقع الإلكترونية بتعرض أجزاء من محور 30 يونيو للانهيار وأن الطريق المصمم علي أحدث الوسائل الدقيقة والمواصفات يعمل بصورة طبيعية كإحدي المشروعات القومية للطرق ويعد أحد محاور الطرق الرئيسية التي تم إنجاز العمل بها في وقت قياسي.

وأن الهدف من إطلاق هذه الشائعات والأخبار المضللة هو إحداث البلبة وزعزعة الاستقرار ومحاولة طمس الحقائق بما تشهده مصرنا الغالية من مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات والقطاعات.

وتهيب محافظة الإسماعيلية بالمواطنين الشرفاء بعدم الالتفات لتلك الشائعات التي يرددها أعداء النجاح خاصة بعد التنمية الغير مسبوقة التي تشهدها مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور: أنا مش طرطور

منذ ساعتين

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعيد 5 معارين

منذ 33 دقيقة

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة ماجد الكدواني يجسد شخصية "البابا شنودة" في عمل فني ضخم

منذ حوالي 4 ساعات

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

09:41 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status