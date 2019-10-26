الإسماعيلية تنفي شائعة تعرض أجزاء من محور 30 يونيو للانهيار

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، في بيانًا رسميًا، بأنه لا صحة لما تردد علي بعض من المواقع الإلكترونية بتعرض أجزاء من محور 30 يونيو للانهيار وأن الطريق المصمم علي أحدث الوسائل الدقيقة والمواصفات يعمل بصورة طبيعية كإحدي المشروعات القومية للطرق ويعد أحد محاور الطرق الرئيسية التي تم إنجاز العمل بها في وقت قياسي.



وأن الهدف من إطلاق هذه الشائعات والأخبار المضللة هو إحداث البلبة وزعزعة الاستقرار ومحاولة طمس الحقائق بما تشهده مصرنا الغالية من مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات والقطاعات.



وتهيب محافظة الإسماعيلية بالمواطنين الشرفاء بعدم الالتفات لتلك الشائعات التي يرددها أعداء النجاح خاصة بعد التنمية الغير مسبوقة التي تشهدها مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

