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شركة الأمازون تعلن الحصيلة المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أية حمروشي
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أعلنت شركة أمازون، اليوم السبت، عن الحصيلة المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019، والتي حققت فيه إيرادات قدرها مايقرب من 70 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.1 مليار دولار وحقق السهم الواحد أرباح 4.23 دولار، مقارنة بإيرادات قدرها 56.6 مليار دولار وصافي دخل 2.9 مليار دولار وربح السهم 5.75 دولار في نفس الربع من العام الماضي.

وتعتبر شركة الأمازون، هي من أكبر المواقع التجارية والإلكترونية، وتأسست في عام 5 يوليو 1994 من قبل جيف بيزوس، وهي الآن من أكبر متاجر التجزئة القائمة علي الأنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

وبدأت أمازون، كمكتبة علي الإنترنت وهي من أكبر مزود في العالم لخدمات البنية التحتية السحابية ولمواقع الأمازون مواقع منفصلة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة والمملكة والمكسيك وأيرلندا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والبرازيل واليابان والصين والهند والمكسيك، كما يقدم أمازون خدمة الشحن الدولي لبعض البلدان الأخرى لبعض المنتجات في عام 2016.

وتم إطلاق إصدارات اللغات الهولندية والبولندية والتركية لموقع أمازون الألماني، في عام 2015، تجاوز أمازون شركة وول مارت باعتبارها متاجر التجزئة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، وكان في الربع الثالث من عام 2016 رابع أكبر شركة عامة.

وأعلنت شركة سوق.كوم على لسان مديرها التنفيذي رونالدو مشحور عن إتمام صفقة بيع سوق.كوم لشركة أمازون دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

ومنذ 19 يونيو 2000 م، ظهر شعار أمازون كسهم يشبه شكل الابتسامة يمتد من حرف "الألف" إلى "الياء"، والذي يشير إلى أن الشركة توفر كافة المنتجات أي من الألف إلى الياء، بعد قرائته لتقرير حول مستقبل الإنترنت الذي توقع أن نمو التجارة الإلكترونية بمعدل سنوي نسبته 2300٪، وضع بيزوس قائمة تحتوي على 20 منتجًا يمكن تسويقها على الإنترنت. ثم اختصر القائمة أكثر إلى خمس منتجات اعتقد أنها واعدة، والتي شملت: "الأقراص المدمجة، وأجهزة الحاسوب، والفيديو، والكتب". 

وأخيرًا قرر بيزوس، أن مشروعه الجديد سوف يكون في مجال بيع الكتب على الإنترنت، ويعود ذلك إلى الطلب الكبير في جميع أنحاء العالم على الكتب الأدبية. 

وأيضًا السعر المنخفض للكتب، بالإضافة إلى العدد الكبير من الكتب المطبوعة، وقد تم تأسيس أمازون في الأصل في مرآب بيزوس في بلفيو، واشنطن.

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