Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شطبنا".. CBC تستعد لإطلاق أول برنامج للديكور في مصر الخميس المقبل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
Advertisements
شطبنا
شطبنا
الفجر الفني
Advertisements

ايام قليلة تفصلنا عن إطلاق قناة CBC برنامجها الجديد "شطبنا"، والذي من المنتظر أن ينطلق عرضه يوم الخميس المقبل في الـ31 من أكتوبر الجاري.

 

البرنامج فكرة مهندس الديكور حمدي أحمد متولي وخبيرة الديكور لمياء طه في أول برنامج للديكور في مصر.

 

وهو يهتم بـ"تشطيب" الشقق بمنظور أوروبي وأمريكي حديث، ومن المقرر عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 16 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور: أنا مش طرطور

منذ ساعتين

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة ماجد الكدواني يجسد شخصية "البابا شنودة" في عمل فني ضخم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يعيد 5 معارين

منذ 33 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 3 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

09:41 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status