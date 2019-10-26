"شطبنا".. CBC تستعد لإطلاق أول برنامج للديكور في مصر الخميس المقبل

ايام قليلة تفصلنا عن إطلاق قناة CBC برنامجها الجديد "شطبنا"، والذي من المنتظر أن ينطلق عرضه يوم الخميس المقبل في الـ31 من أكتوبر الجاري.

البرنامج فكرة مهندس الديكور حمدي أحمد متولي وخبيرة الديكور لمياء طه في أول برنامج للديكور في مصر.

وهو يهتم بـ"تشطيب" الشقق بمنظور أوروبي وأمريكي حديث، ومن المقرر عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.