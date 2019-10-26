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نشرة الأخبار اليومية من وزارة الشباب والرياضة اليوم السبت ٢٦اكتوبر ٢٠١٩.

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
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أشرف صبحي
أشرف صبحي
آية حمروشي
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- تنظم وزارة الشباب والرياضة اليوم إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، على مسرح الجيش الثاني بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية.

- يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية اليوم، إجتماعا مع الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمه لبطولة كاس الأمم الافريقية تحت ٢٣ سنة، وعدد من مسئولي الوزارت المعنية، لمناقشه اخر الاستعدادات والترتيبات للبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

- وزارة الشباب والرياضة تعلن النشرة التفصيلية لمراكز الفنون بالجامعات الحكومية للمرحلة الثانية بالموسم الثالث 2019 /2020 في مجالات "الفنون التشكيلية - الموسيقي - الكورال - المسرح والفنون التعبيرية" والتي تهدف الى محو الامية الفنية لطلاب الجامعات وخلق كوادر فنية جديدة ذات طابع مصري اصيل.

- وزارة الشباب والرياضة تعلن عن مشاركة (1400) من ذوي الهمم في النسخة الرابعة من مسابقة "الحلم المصري"الثقافية والفنية والرياضية، والتي تنفذها الوزارة خلال الفترة من (30-20) أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية في أبي قير بالإسكندرية.

- اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب في كرة القدم تعلن إنطلاق النسخة السابعة من البطولة يوم 27 أكتوبر الجارى بجميع المحافظات، على أن تقام المباريات يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، على أن ينتهى الدوري بالمحافظات بنهاية شهر يناير المقبل، ويعقبه إقامة دور الـ 32 للفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية فى أول فبراير 2020 وصولاً لدور الـ16، حيث تقسم الفرق لأربع مجموعات ويأخذ الأول من كل مجموعة ليشاركوا في نصف النهائى ثم النهائي.

- وزارة الشباب والرياضة تعلن عن بدء برنامج "سلاحنا لبكره" في دورته الرابعة والذي يستهدف لتوفير ٣٢٠ فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز الشباب في عدد من المحافظات وهي "القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الغربية، بني سويف، الفيوم، أسيوط، البحيرة، المنيا، القليوبية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، قنا، مرسى مطروح".

- تنظم الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة يوم مفتوح للتوظيف بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية غدا الأحد من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب والرياضة انشطة شبابية البحر الاحمر اشرف صبحي

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