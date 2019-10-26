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ريال مدريد يعيد 5 معارين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
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زيدان
زيدان
علي نبوي
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على عودة 5 لاعبين معارين في الصيف المقبل، وفقا لما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا.


وكان ريال مدريد الإسباني قد قرر إعارة عدد 5 لاعبين في الصيف الماضي، ليستقر المدرب الفرنس على استعادتهم في الميركاتو الصيفي المقبل وبعد انتهاء إعارتهم مع فرقهم.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن النادي الملكي سيستعيد خدمات كلا من الياباني كوبو والمعار لريال مايوركا، ووريجولوين المعار لإشبيلية وداني سيبايوس الذي يلعب حاليًا في صفوف أرسنال، كما استقر أيضا على عودة أشرف حكيمي المتألق مع بوروسيا دورتموند وأودريجارد المعار لريال سوسيداد.


وكان من المقرر أن يخوض ريال مدريد موقعة الكلاسيكو اليوم السبت أمام غريمه برشلونة لكن لجنة المسابقات قررت تأجيلها ليوم 18 من ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في إقليم الكتالونيا.

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