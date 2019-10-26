قبل ليستر سيتي.. أكبر 14 نتيجة مهينة في تاريخ البريميير ليج

اكتسح ليستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 9-0 ضمن منافسات الجولة العاشرة ليعادل رقم مانشستر يونايتد كصاحب أكبر نتيجة فوز في الدوري الإنجليزي منذ بداية النظام الحالي تحت مسمى البريميير ليج في في موسم 1992- 1993.

أكبر الانتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي وساوثهامبتون 9-0 يوم 25 أكتوبر من عام 2019

نيوكاسل على شيفيلد وينزداي بنتيجة 8-0 يوم 19 سبتمبر عام 1999

توتنهام هوتسبير على ويجان أتلتيك 9-1 يوم 22 نوفمبر عام 2009

تشيلسي وويجان 8-0 يوم 9 مايو في 2010

تشيلسي وأستون فيلا 8-0 يوم 23 ديسمبر من عام 2012

ساوثهامبتون وسندرلاند 8-0 يوم 18 أكتوبر من عام 2014

مانشستر سيتي وواتفورد بنتيجة 8-0 يوم 21 سبتمبر من عام 2019.

مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بنتيجة 8-1 يوم 6 فبراير من عام 1999.

بلاكبيرن روفرز ونوتنجهام فورست بنتيجة 7-0 يوم 18 نوفمبر من من عام 1995

مانشستر يونايتد وبارنسلي 7-0 يوم 25 أكتوبر عام 1999.

أرسنال وإيفرتون 7-0 في يوم 11 مايو من عام 2005

أرسنال وميدلزبره 7-0 يوم 14 يناير من عام 2006

ميدلزبره ومانشستر سيتي بنتيجة 8-1 لصالح الأول يوم 11 مايو من عام 2008.

تشيلسي وستوك سيتي بنتيجة 7-0 يوم 25 من عام 2010

مانشستر سيتي ونورويتش سيتي 7-0 يوم 2 نوفمبر في 2013



