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فادي نصر على إم بي سي: تقنية "الكاندي ليبس" أفضل من هوليوود سمايل (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
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فادي نصر
فادي نصر
الفجر الفني
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في حلقة جديدة من فقرة "بدون جراحة"، التي تقدم أسبوعياً خلال برنامج "صباح الخير يا عرب" المذاع على قناة إم بي سي، ناقش الدكتور فادي نصر إجراء عملية تجميل الشفاه والأخطاء التي يجب على المرأة تجنبها حتى لا تكون نسخة مشوهة من نفسها.

 

حيث قال فادي نصر بإن تقنية "الكاندي ليبس" أفضل من ستايل هوليوود وباريس؛ لأنها تاخذ شكل الشفاه الطبيعي مع تجميل بسيط فيها، ومن مميزات هذه التقنية أنها لا تؤلم وتتم خلال ٣ دقائق لا أكثر، وأجرى هذه التقنية أمام الشاشة في البرنامج بخطوات بسيطة.

 

برنامج "صباح الخير يا عرب" هو برنامج يهتم بالمرأة والأسرة العربية، ويقدم نصائح للموضة والماكياج والصحة، بالإضافة إلى تقارير اجتماعية وأحدث الأخبار العالمية، ويقدمه خلال فقرة أسبوعية الدكتور فادي نصر فقرة خاصة بالصحة يناقش خلالها المشاكل الصحية وكيفية علاجها.

فادي نصر على إم بي سي: تقنية "الكاندي ليبس" أفضل من هوليوود سمايل (صور)
فادي نصر على إم بي سي: تقنية "الكاندي ليبس" أفضل من هوليوود سمايل (صور)
فادي نصر على إم بي سي: تقنية "الكاندي ليبس" أفضل من هوليوود سمايل (صور)
فادي نصر على إم بي سي: تقنية "الكاندي ليبس" أفضل من هوليوود سمايل (صور)
فادي نصر على إم بي سي: تقنية "الكاندي ليبس" أفضل من هوليوود سمايل (صور)
فادي نصر على إم بي سي: تقنية "الكاندي ليبس" أفضل من هوليوود سمايل (صور)
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