بعد غرق شوارع الإسكندرية.. المحافظ يعتذر للأهالي: جايين وهنوصلكم

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعرضت لأمطار غير مسبوقة، ولكن الوضع في المحافظة أصبح مستقرًا، ولا يوجد عوائق مرورية، مشيرًا إلى أنه كان هناك تكاتف كبير بين الجهات في المحافظة لمواجهة أثار تلك الموجة السيئة من الطقس.





وأشار "قنصوة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فريق العمل بالمحافظة مازال متواجدا في الشارع حتى الآن لمتابعة الوضع، معلقا: "السيول اللي تعرضت لها المحافظة اليوم صعبة"، مؤكدًا أنهم مستعدون لمواجهة أمطار الغد.



