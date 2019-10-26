Advertisements
بعد غرق شوارع الإسكندرية.. المحافظ يعتذر للأهالي: جايين وهنوصلكم
السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعرضت لأمطار غير مسبوقة، ولكن الوضع في المحافظة أصبح مستقرًا، ولا يوجد عوائق مرورية، مشيرًا إلى أنه كان هناك تكاتف كبير بين الجهات في المحافظة لمواجهة أثار تلك الموجة السيئة من الطقس.
وأشار "قنصوة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فريق العمل بالمحافظة مازال متواجدا في الشارع حتى الآن لمتابعة الوضع، معلقا: "السيول اللي تعرضت لها المحافظة اليوم صعبة"، مؤكدًا أنهم مستعدون لمواجهة أمطار الغد.
وأضاف أن المحافظة تواجه مشكلة في الشوارع الداخلية، معقبا: "ربنا ساعدنا"، موجها رسالة لقاطني الشوارع الداخلية: "اعذرونا.. كان لابد أن نهتم بالشرايين الرئيسية للطرق، وإحنا شغالين في المناطق الداخلية في كل المناطق، إحنا جايين وهنوصلكم".
Advertisements