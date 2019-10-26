شاهد.. جلسة تصوير مرعبة لـ مجموعة "هالووين ست الحسن" للمغربي زكي بوملال

طرح مصمم الأزياء المغربي الشهير زكي بُملال، مجموعته الجديدة لفساتين الزفاف والخطوبة، التي صممها خصيصًا لتناسب احتياجات المرأة العربية ولكن هذه المرة قرر أن يصدم جمهوره بعمل أجواء مرعبه في تقديم مجموعته الجديدة.

حيث حرص بُملال علي إطلاق اسم "هالووين ست الحسن" علي مجموعته الجديدة، كما حرص علي عمل جلسة تصوير للمجموعة الجديدة وسط أجواء الغابات المغربية صحبتها بعض الزينة المرعبة بمناسبة عيد الهالووين، وكانت درجات ألوان "الأزرق، الأحمر، الأخضر" هي الطاغية علي المجموعة، رغبة منه في الحصول على الاختلاف والتباين في لباسه، بين الفئات العمرية للنساء.

وأكد بُملال، علي أن مجموعته الجديدة "هالووين ست الحسن"، تم تنفذها لتناسب متطلبات العروس العربية وإظهار جمالها، بإطلالة مميزة ومحتشمة، في ليلة زفافها وأيضًا السهرات التي تتطلب فستان سوارية.

وأضاف بُملال، علي أنه يقوم الآن بالعمل علي تشكيلة جديدة خاصة صيف 2020، من المقرر أن ترى النور خلال الفترة المقبلة.