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رسميًا.. أحمد امين يجسد شخصية رفعت إسماعيل في "ما وراء الطبيعة"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:52 ص
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أحمد أمين
أحمد أمين
رانيا ماهر
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تعاقد الفنان أحمد أمين، علي تقديم دور رفعت إسماعيل في سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب المصري أحمد خالد توفيق.

وقد أثار إعلان شركة "نتفليكس" مؤخرا عن إنتاج مسلسل أصلي جديد من منطقة الشرق الأوسط بعنوان "ما وراء الطبيعة"، اهتمام الجمهور، وبخاصة الشباب، بالعودة الى سلسلة روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، المستوحى منها المسلسل الذي سيكون أول أعمال الشركة في الدراما المصرية، وسيحمل توقيع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة.

وحظيت السلسلة بشعبية كبيرة في المنطقة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة، وتكشف أحداث المسلسل المليئة بالغموض والإثارة مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل “ماوراء الطبيعة” وكيف يواجه سلسلة الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها في حياته في الستينات.

و يستعد الفنان أحمد أمين، للعودة إلى عالم الديجيتال، بتقديم "الفاميليا"، أول أعماله على السوشيال ميديا بعد غياب دام أربع سنوات، حيث عرفه الجمهور في بداياته من خلال سلسلة فيديوهاته الشهيرة "30 ثانية"، و"البريك" على "اليوتيوب"، والتي لاقت شهرة واسعة وقتها، انتقل بعدها لتقديم "البلاتوه" أول أعماله على شاشة التلفزيون.

يسلط "أمين" الضوء على علاقة الآباء بأبنائهم، من خلال حلقات "الفاميليا"، في تجربة فريدة تناقش عدة مواضيع أسرية تتمحور حول دور الأب وضرورة تفعيله، داخل المنزل، بشكل مختلف وعصري يواكب الجيل الحالي.

يدور البرنامج في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، يُمنع فيه استخدام كل ما قد يلهيهم عن بعضهم البعض مثل الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وغيرهما، ويتناول "أمين" من خلال "الفاميليا" موضوعاً مختلفاً في كل حلقة، حيث نرى من خلال كل منها، تطبيق الموضوع المختار بشكل فعلي وحقيقي على الآباء والأبناء المشاركين من خلال بعض الأنشطة، والفعاليات، وبالطبع من خلال ظهور مميز لأحمد أمين، سواء بالتعليق على موضوع الحلقة، سواء من خلال أغنية جديدة، أو بشكل "شفوي"، يتميز بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.
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