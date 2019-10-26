صناع فيلم "Happy New Year" يحتفلون بمرور 5 سنوات على طرحه



ونشر موقع إنديا توداي، مجموعة من المنشورات لفرحة على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، عبرت من خلالها سعادتها بمرور 5 أعوام على طرح الفيلم.



وشارك في بطولة الفيلم كل من النجم الكبير شاه روخ خان، والنجمة الكبيرة ديبيكا بادوكون، والنجم ابهيشك باششان وبومان ايراني.



وخلال شهر أكتوبر الجاري، احتفل المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار أيضا، بالذكرى الـ 21 على طرح فيلم Kuch Kuch Hota Hai بصالات العرض السينمائية.



ونقل موقع "إنديا توداي"، الصورة التي نشرها كاران على حسابه الخاص على موقع أنستجرام، وتضمنت بوستر الفيلم.



ويعد فيلم Kuch Kuch Hota Hai واحدا من الأفلام المخلدة في تاريخ السينما الهندية، وكان أول فيلم يخوض من خلاله كاران جوهار تجربة الإخراج.



وكان الفيلم من بطولة النجم الكبير شاه روخ خان والنجمة كاجول والنجمة راني موخارجي.



ولا يعتبر فيلم Kuch Kuch Hota Hai هو الوحيد لشاه روخ خان الذي يتخطى العشرون عام على طرحه خلال عام 2019 الجاري، فقد شهد موقع التغريدات تويتر بالهند، مظاهرة حب لملك بوليوود شاه روخ خان، احتفالا بمرور 22 عام على طرح فيلمه الكلاسيكي "بارديس" بصالات العرض في شهر أغسطس الماضي.



وقال موقع إنديا توداي، أن عشاق "شاه روخ خان" عبروا من خلال التغريدات عن امتنانهم لهذا العمل الخالد في تاريخ السينما الهندية.



وإلى جانب شاه روخ خان، جسدت نجمة بوليوود القديرة Mahima Chaudhry دور البطولة النسائي، وكان الفيلم الذي طرح عام 1997 من إخراج المخرج "سوبهاش غاي".



وبجانب فيلم "بارديس"، شهد عام 2019 الجاري العديد من الأفلام الخالدة في ذاكرة السينما الهندية التي دخلت نادي العشرين، بمرور عقدين كاملين على طرحها بصالات العرض.



وكان أبرز الأفلام التي أحتفلت بعيد ميلادها العشرين في 2019، فيلم TAAL، وهو فيلم رومانسي درامي موسيقي من الدرجة الأولى من بطولة النجمة "أيشوريا راي"، ووصف "إنديا توداي" جودة صناعة الفيلم الموسيقي بمدى صعوبة طرح عمل شبيه له في الوقت الحالي.



وبجانب "أيشوريا راي" شارك في بطولة الفيلم النجم "أكشاي خانا"، والنجم الكبير "أنيل كابور"، وهو من إخراج المخرج الكبير "سوبهاش غاي".



وحصد النجم "أنيل كابور" عن دوره بهذا الفيلم جائزة أفضل ممثل من مهرجان جوائز Filmfare، في حين ترشحت "أيشورا راي" في ذلك الوقت لجائزة أفضل ممثلة من المهرجان نفسه.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين رجل من عائلة كبيرة وفتاة من عائلة متواضعة، يفرق بينهما الصراع الطبقي.



وفيلم BAADSHAH، وهو فيلم للنجم الكبير شاه روخ خان، والذي شارك في بطولته النجم "آمريش بوري" والنجمة "توينكل خانا" والنجمة "ديبشيخا" والنجم الكبير "جوني ليفر".



وتدور أحداثه حول شاب يسعى لتحقيق حلمه والسير على نهج والده الراحل بعمله كمحقق لحل الجرائم يتخفى وراء لقب "بادشاه".



وأخرج الفيلم الأخوين "بورماوالا"، كل من المخرج "مستن بورماوالا" والمخرج "عباس بورماولا".



وفيلم HUM SAATH SAATH HAIN، وهو فيلم من بطولة النجم الكبير "سلمان خان"، والنجم "سيف علي خان" والنجمة "سونالي بندر" والنجمة "كاريشما كابور" والنجمة "تابو".



ويتحدث الفيلم عن قصة مأساة الأخ غير الشقيق لأخوين وأخت من جهة الأب، والذي يتعرض للظلم على يد زوجة أبيه والدة أشقاءه الثلاثة فيما يخص الاستفادة من موارد العائلة الثرية.



وفيلم SOORYAVANSHAM، وهو من بطولة النجم الكبير "أميتاب باتشان"، وشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة "ساونداريا"، والنجم القدير "أنوبام خير"، والنجمة "راشنا بانيرجي" والنجمة "جاياسودا".



وأخرج الفيلم المخرج "إي في في ساتيانارايانا"، يجسد النجم أميتاب باتشان شخصيتين في الفيلم نفسه هي شخصية رب أسرة ورئيس عائلة باسم Thakur Bhanupratap Singh، وشخصية الابن الأصغر لهذه الشخصية باسم Heera.



وفيلم SARFAROSH، من بطولة النجم الكبير "عامر خان"، والنجمة "سونالي بندر" والنجم القدير "نصر الدين شاه"، والنجم "ناوازودين سيديكو" والممثل "موكيش ريشي".



وأخرج الفيلم "جون ماتيو ماتيان"، وتدوره أحداثه حول قصة ضابط شرطة هندي شريف، يسعى لوأد العمليات الإرهابية التي تجرى بعدد من المناطق الحدودية.



وأيضا فيلم HUM DIL DE CHUKE SANAM، من بطولة النجمة الكبيرة "آيشوريا راي" والنجم "سلمان خان"، كما يشارك في بطولة الفيلم النجم "أجاي ديفجان" والنجم القدير "فيكرام غوخالي"، والنجمة القديرة "سميتا جايكار"، وهو من إخراج "سانجاي ليلا بهنسالي".



وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدخل في صراع نفسي لعدم قدرتها على الاختيار بين رجلين وقعا في حبها، أحدهم علمها كيف تقع في الحب من الأساس، والآخر تعلمت منه حفظ العهود.



و فيلم HASEENA MAAN JAAYEGI، وهو فيلم من بطولة النجم "جوفندا" والنجم "سانجاي دوت"، والنجمة "كاريشما كابور" والنجمة "بوجا باترا" والنجم "قادر خان"، ومن إخراج المخرج "ديفيد دهاوان".



وتدور أحداث الفيلم، حول أب يعاني من أبنائه الاثنين عديمي المسئولية، واللذان يعتمدان على ثروة أباهم اعتمادا كاملا ويضطر لأن يفرقهما عن بعضهما البعض للمرة الأولى في حياتهما ويرسلهما للعمل بعيدا عنه ليتعلما الاعتماد على النفس.







احتفلت المخرجة الهندية الكبيرة فرحة خان بمرور 5 أعوام على طرح فيلمها الشهير Happy New Year الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم بوليوود الكبار.