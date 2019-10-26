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محمد صلاح يكرر سيناريو ميدو "اللغوي"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يسير محمد صلاح نجم ليفربول على خطى أحمد حسام ميدو عندما لعب في الدوري الإنجليزي وأتقن عددًا من لكنات ولهجات اللغة الإنجليزية لأنه لعب لأكثر من فريق.

 

وحرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على نشر صورة له على حساباته بمواقع التواصل فيس بوك وتويتر وهو يمسك بكتيب يحمل اسم Scouse English وهي لكنة خاصة بمقاطعة ميرسيسايد التي ينتمي إليها فريق ليفربول.

 

وتعني Scouse English  في اللغة الإنجليزية بلكنة مقاطعة ميرسيسايد التي ينتمي إليها ليفربول،حيث أظهر صلاح اهتماماً بتعلم لهجة المدينة التي يلعب لفريقها رغم انشغاله الكبير بالتدريب والتحضير باستمرار

 

ويبدو لاعب منتخب مصر في الصورة ممسكاً بكتاب "إنجليزية ليفربول" وهو يركز في صفحاته وأرفق تعليقاً على لهجة ليفربول يقول فيه: "مما لا شك فيه أن هناك الكثير من أوجه الشبه".

 

ويتحدث سكان ليفربول اللغة الإنجليزية لكن طريقة نطقها تختلف كثيراً من حيث اللكنة ومخارج الحروف، وتعرف في بريطانيا بـ"السكاوزية".

 

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محمد صلاح اليوم محمد صلاح الدوري الانجليزي اخبار محمد صلاح اخبار الرياضة Scouse English

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