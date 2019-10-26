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إسرائيل تدرس سلسلة إجراءات ضد رام الله

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
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فلسطين - ارشيفية
فلسطين - ارشيفية
وكالات
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تدرس الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للأبقار والمواشي الإسرائيلية، حسبما قال المحلل الإسرائيلي للشؤون الفلسطينية غال بيرغر.

 

وأفادت قناة "كان" العبرية، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية، وإجبارها على التراجع عن قرارها مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيلية.

 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية: "إننا ماضون في الانفكاك التدريجي من العلاقة الاستعمارية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي... في ظل انسداد الأفق السياسي في الوقت الراهن، لا يمكن الاستسلام للأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، ويجب كسر هذا الأمر الواقع من خلال الانفكاك من الاحتلال".

 

وأضاف أن للانفكاك عدة ركائز، أهمها "تعزيز المنتج الوطني، والانفتاح على العالم" بحيث يتم الاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية وزيادة الواردات من العالم، مشيرا ألى أن الواردات غير الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 16% خلال 7 شهور.

وقد دعا مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، إلى تحرك دولي من أجل "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

 

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة، في تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، "إن الوضع الراهن الذي تفرضه إسرائيل عبر سياسة الاحتلال والضم، مستمران بلا توقف، ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض".

 

وتابع مايكل لينك قائلا: "لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية".

 

وأشار إلى أن "الاحتلال المستمر منذ 52 عاما هو الأطول في تاريخ العالم الحديث، اصطبغ بالحصانة التي تتمتع بها قوة الاحتلال"، وذكر أن إسرائيل "راهنت على ضعف الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية الصناعية، لإرغامها على إنهاء الاحتلال بشكل كامل". 

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