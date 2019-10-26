



Egypt weather

ننشر لكم كواليس طقس مصر Egypt weather خلال الساعات المقبلة، بعد الأمطار الرعدية والرياح التي أصابت العديد من المناطق أمس وأدت إلى غرق الشوارع، وتعطيل الدراسة واستقر المواطنين في منازلهم خوفا على أطفالهم من الخروج في طقس مصر السيئ.





كواليس "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن هناك سحابة ضخمة قادمة إلى "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات القادمة، اليوم السبت الموافق 26/10/2019، موضحة وجود كتل عملاقة تقترب من مصر Egypt ، وتدهور حالة الطقس " weather"، مع تعرض البلاد لأمطار رعدية وغزيرة نتيجة الكتل السحابية العملاقة التي تشهدها مصر Egypt اليوم.





حقيقة تعرض البلاد لأعاصير اليوم