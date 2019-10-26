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كواليس "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:35 ص
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سحابة ضخمة تضرب طقس مصر
سحابة ضخمة تضرب طقس مصر
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Egypt weather
ننشر لكم كواليس طقس مصر Egypt weather خلال الساعات المقبلة، بعد الأمطار الرعدية والرياح التي أصابت العديد من المناطق أمس وأدت إلى غرق الشوارع، وتعطيل الدراسة واستقر المواطنين في منازلهم خوفا على أطفالهم من الخروج في طقس مصر السيئ.

كواليس "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة
وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن هناك سحابة ضخمة قادمة إلى "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات القادمة، اليوم السبت الموافق 26/10/2019، موضحة وجود كتل عملاقة تقترب من مصر Egypt، وتدهور حالة الطقس "weather"، مع تعرض البلاد لأمطار رعدية وغزيرة نتيجة الكتل السحابية العملاقة التي تشهدها مصر Egypt اليوم.

حقيقة تعرض البلاد لأعاصير اليوم
ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن هناك منخفض جوي يضرب طقس مصر "Egypt weather"، قادم من شرق البحر المتوسط، ومن أهم سمات هذا المنخفض الذي يضرب البلاد الأمطار الرعدية والسيول.

وعن الأعاصير التي تتحدث عنها الناس، أوضح عبد العال، أن الأعصاصير لا تحدث في البحار المغلقة - البحر الأحمر و المتوسط -.

طقس مصر
وفي سياق آخر، أردف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن "طقس مصر - Egypt weather" يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويستمر الانخفاض حتى منتصف الأسبوع الجاري، نتيجة الكتل الهوائية التي تضرب محفظات مصر.

حالة الطقس اليوم السبت 
وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، أوضح خبراء الأرصاد الجوية إن الرياح تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة الموج يرتفع من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما حالة البحر الأحمر فيرتفع الموج من متر ونصف لمترين.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس مصر اليوم يشهد برودة شديدة في ساعات الليل، ناصحين المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.

وعن درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمنهور وطنطا، إليكم البيان التالي:

القاهرة 20 26
طنطا 19 25
دمنهور 19 25
الإسكندرية 19 26
مطروح 18 26
بورسعيد 20 25
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