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آلاف يتظاهرون احتجاجا على التقاعس السياسي في كندا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
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احتجاجات
احتجاجات
وكالات
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شارك الآلاف بمسيرة في مدينة فانكوفر الكندية، احتجاجا على التقاعس السياسي حيال التغير المناخي.

 

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ التي لم تتجاوز 16 عاما قالت: "عار أن يتم لفترة طويلة تجاهل حال الطوارئ المناخية والبيئية... صرنا في العام 2019، فيما الأشخاص الموجودون في السلطة يتصرفون كما لو أنه ليس هناك أي مستقبل، ونحن الشباب نقول لهم أن يتوقفوا عن تجاهل عواقب أفعالهم وتراخيهم".

 

وقد أعلن المتظاهرين أنهم رفعوا دعوى بالمحكمة الفدرالية ضد الحكومة الكندية، متهمين إياها بعدم امتلاك خطة "موثوق بها" لمكافحة تغيّر المناخ، وروى هؤلاء كيف أثر التغير المناخي في حياتهم اليومية.

 

ونظمت تونبرغ مع مناصرين لقضية التغير المناخي احتجاجا الأسبوع الماضي في مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، في وقت نظم عمال النفط احتجاجا معاكسا للدفاع عن الصناعة النفطية في المنطقة.

 

والشهر الماضي تقدمت الناشطة البيئية السويدية تظاهرة في مدينة مونتريال الكندية شارك فيها نصف مليون شخص، في واحدة من أكبر التظاهرات في تاريخ البلاد.

 

وستتوجه الشابة السويدية التي أصبحت رمزا لمكافحة التغير المناخي، إلى سانتياغو في تشيلي في ديسمبر، لحضور مؤتمر للأمم المتحدة حول المناخ.

 

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الكلمات المفتاحية

كندا التقاعس السياسي احتجاجات

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