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سعر الدولار اليوم في مصر السبت 26-10-2019 .. الجنيه المصري يسجل أعلى مستوياته ممنذ عامين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 
استقر سعر الدولار اليوم في مصر السبت 26-10-2019 خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ، وشهد سعر الدولار حالة من التراجع خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة وصلت إلى نحو 8 قروش مقابل الجنيه المصري ونرصد فيما يلي أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت وجاءت كما يلي:

 اسعار الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار اليوم في مصر فى البنك المركزى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع.
 
وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.1 جنيه للشراء16.2 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.15 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو16.1 جنيه للشراء، 16.2 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

أسعار الدولار ترتفع عالميًا

ارتفعت اسعار الدولار العالمية خلال تعاملات اليوم خاصة في ظل اقترب مسؤولو التجارة الأمريكيون والصينيون من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء من المرحلة الأولى لاتفاق تجارة، حيث ارتفع مؤشر الدولار 0.20 بالمئة في المعاملات إلى 97.826. وأمام اليورو، ارتفعت العملة الأمريكية 0.21% إلى 1.108 دولار، بينما ارتفع الدولار 0.19% مقابل الجنيه الاسترليني ليصل إلى 1.283 دولار.

 ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار 
شهد سعر الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة ليسجل إجمالى ارتفاعات مقابل الدولار خلال العام الجارة بنسبة 9.85% مسجلا مستوى 16.10 جنيها ويعتبر هذا السعر هو اعلى سعر للجنيه المصري مقابل الدولار منذ عامين كاملين في ظل توقعات باستمرار ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة.


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