سعر الدولار اليوم في مصر السبت 26-10-2019 .. الجنيه المصري يسجل أعلى مستوياته ممنذ عامين

سجل سعر الدولار اليوم في مصر فى البنك المركزى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.1 جنيه للشراء، و 16.2 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء، و 16.2 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.1 جنيه للشراء 16.2 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.15 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.1 جنيه للشراء، 16.2 جنيه للبيع، و بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.



