موعد عودة جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد

يرغب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد سابقًا في تدريب ريال مدريد الإسباني خلفًا لزين الدين زيدان المدر الفني الحالي في حالة إقالته لتراجع النتائج.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب العاطل منذ ديسمبر الماضي يرغب في العودة إلى ريال مدريد في التوقيت المناسب خلال شهر نوفمبر على أقصى تقدير ويستعد لاختيار تشابي ألونسو ليكون مساعداً له في ملعب سانتياجو برنابيو إذا درب ريال مدريد

ويعيش زين الدين زيدان مرحلة من الشكوك مع إدارة النادي المدريدي بعد هزيمة السبت الماضي.





وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن مورينيو يرغب في العودة إلى تدريب ريال مدريد تركه في عام 2013.

ويعمل تشابي ألونسو حالياً كمدرب للفريق الثاني بنادي ريال سوسيداد وسبق له أن لعب في الريال تحت قيادة مورينيو في عام 2012