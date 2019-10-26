Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد عودة جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
Advertisements
مورينيو
مورينيو
الفجر الرياضي
Advertisements

يرغب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد سابقًا في تدريب ريال مدريد الإسباني خلفًا لزين الدين زيدان المدر الفني الحالي في حالة إقالته لتراجع النتائج.

 

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب العاطل منذ ديسمبر الماضي يرغب في العودة إلى ريال مدريد في التوقيت المناسب خلال شهر نوفمبر على أقصى تقدير ويستعد لاختيار تشابي ألونسو ليكون مساعداً له في ملعب سانتياجو برنابيو إذا درب ريال مدريد

 

ويعيش زين الدين زيدان مرحلة من الشكوك مع إدارة النادي المدريدي بعد هزيمة السبت الماضي.


وأوضحت صحيفة آس الإسبانية  أن مورينيو يرغب في العودة إلى تدريب ريال مدريد تركه في عام 2013.

 

ويعمل تشابي ألونسو حالياً كمدرب للفريق الثاني بنادي ريال سوسيداد وسبق له أن لعب في الريال تحت قيادة مورينيو في عام 2012

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زين الدين زيدان ريال مدريد جوزيه مورينيو الدوري الاسباني

أخبار تهمك

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ يوم

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ ساعة و 25 دقيقة

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة نجم مصري شهير يجسد دور "البابا شنودة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة ماجد الكدواني يجسد شخصية "البابا شنودة" في عمل فني ضخم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. ريال مدريد يتحرك لإعادة مورينيو إلى الحياة

مورينيو لن يستطيع قيادة ريال مدريد لهذا السبب

مودريتش يرد على عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد

5 لاعبين يرفضون عودة مورينيو لريال مدريد

سولاري يصدم صحفيا بعد السؤال عن عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد

مورينيو يواصل مغازلة ريال مدريد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

02:06 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status