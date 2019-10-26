"فلكية جدة" تعلن عن موعد غرة ربيع الأول

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن توقعاتها للحسابات الفلكية والتي تشير لاقتران القمر المركزي يوم الاثنين 29 صفر 1441 عند الساعة (6:38) صباحًا بتوقيت أم القرى، موكدً بأن غرة ربيع أول ستكون يوم الثلاثاء القادم.



وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي للفيس بوك، إن الاقتران أحد منازل أطوار القمر ويعني ذلك اجتماع الشمس والقمر في ارتفاع قبة السماء اي علي خط واحد ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلي شرقها



وأضاف: "بأن يوم الاثنين القادم ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (5:48) مساء، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 5 درجات وإضاءته (0.3%) وسيغرب بعد 30 دقيقة من غروب الشمس عند الساعة (6:18) مساء، علمًا بأن رؤية هلال القمر بالعين المجردة مساء هذا اليوم صعبة.



وعليه فإن غرة شهر ربيع الأول ستكون يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019م، حسب تقويم أم القرى.



وأوضح أبوزاهرة، أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق السماء، مثل السدم والمجرات والعناقيد النجمية، وذلك من الأماكن المظلمة.



تعتبررؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر وقت غروب الشمس أو بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.





يتم رؤية الهلال باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق وأيضًا رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.



رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.



رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال وأو بسبب قربه من الأفق.



يرجى ملاحظة أن الأشكال أدناه تبين إمكانية رؤية الهلال في المناطق الواقعة بين خطي عرض 60 شمالا و60 جنوبا.