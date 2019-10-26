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تشابي ألونسو يعود إلى ريال مدريد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
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ألونسو
ألونسو
الفجر الرياضي
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يترقب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد الإسباني خلفًا لزين الدين زيدان المدر الفني الحالي في حالة إقالته لتراجع النتائج.

 

وكشفت تقارير إسبانية عن أن المدرب العاطل منذ ديسمبر الماضي يرغب في العودة إلى ريال مدريد في التوقيت المناسب ويستعد لاختيار تشابي ألونسو ليكون مساعداً له في ملعب سانتياجو برنابيو إذا درب ريال مدريد

 

ويعيش زين الدين زيدان مرحلة من الشكوك مع إدارة النادي المدريدي بعد هزيمة السبت الماضي.


وأوضحت صحيفة آس الإسبانية  أن مورينيو يرغب في العودة إلى تدريب ريال مدريد تركه في عام 2013.

 

ويعمل تشابي ألونسو حالياً كمدرب للفريق الثاني بنادي ريال سوسيداد وسبق له أن لعب في الريال تحت قيادة مورينيو في عام 2012

 

 

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ريال مدريد جوزيه مورينيو تشابي الونسو الدوري الاسباني

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